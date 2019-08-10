أعلنت الشرطة النرويجية أنّها عثرت ليل السبت في منزل قرب أوسلو على جثة، ذي صلة بالهجوم المسلح الذي استهدف مسجدا مجاورا في اليوم نفسه وأسفر عن سقوط جريح واحد.

وقالت الشرطة، إن "الجثة هي لامرأة قريبة للمسلح الذي أطلق النار في المسجد" والذي تم اعتقاله.

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وقال المتحدث باسم شرطة أوسلو رورن سكيولد، خلال مؤتمر صحفي: "نعتبرها وفاة مثيرة للشبهات (...) القتيلة على صلة بالرجل الذي اعتقل في وقت سابق اليوم"، مشيرا إلى أن المهاجم يجمعه بالقتيلة "رابط أسري".

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وقال إمام المسجد لوسائل إعلام نروجية، إن المهاجم، وهو رجل أبيض، كان مزودا بأسلحة عدة.