نائب وزير الدفاع السعودي: لن نقبل إشعال فتنة جديدة في اليمن

قال نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، إن موقف بلاده ثابت من دعم الحكومة اليمنية الشرعية، حسبما نقلت فضائية "العربية"، في نبأ عاجل.

ودعا خالد بن سلمان، إلى ضبط النفس، وتغليب الحكمة ومصلحة الدولة اليمنية، مشددًا على أن واجب بلاده، الدعم، والحفاظ على الشرعية في اليمن.

وأضاف: "السعودية لن تقبل إشعال فتنة جديدة تمثل إعلان حرب على الشعب اليمني".

وتجددت الاشتباكات بين قوات المجلس الانتقالي وألوية الحماية الرئاسية والقوات الموالية لها، في محيط قصر معاشيق ومديرية المنصورة في العاصمة المؤقتة عدن، أمس السبت.

وقالت مصادر حكومية يمنية، أنس، إن قصر المعاشيق في عدن، يقبع تحت سيطرة القوات الحكومية، وبداخله عدد من الوزراء، ولم يسقط كما أشيع، حسبما أفاد موقع "العربية" في خبر عاجل.

وقتل 8 مدنيين على الأقل باشتباكات في عدن جنوب اليمن- بحسب ما نقلت "العربية" عن رويترز.

فيما قالت مصادر لقناة "العربية" الإخبارية، إن تجدد الاشتباكات جاء عقب انهيار اتفاق التهدئة بين ممثلي الشرعية والمجلس الانتقالي في عدن، فيما أشار سكان محليون إلى أن أصوات الاشتباكات هزت أحياء ومديريات المدينة.