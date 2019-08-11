تفقد اللواء الدكتور أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، في الساعات الأولى من صباح اليوم، الأحد، مسجد الميناء الكبير، وعدد من ساحات صلاة عيد الأضحى المبارك في مدينة الغردقة، للوقوف على آخر الاستعدادات بها.

وأكد المحافظ ضرورة الاهتمام بأعمال النظافة وضبط الميكروفونات الخاصة بمصلى العيد، وتوفير سبل الراحة للمصلين.

وأصدر تعليماته لكل من "الوحدة المحلية لمدينة الغردقة، ومديرية الأوقاف" بتوفير الهدايا والحلوى والمِسك، لتوزيعها على الأطفال والمصلين قبل صلاة العيد.

فيما أوضح الشيخ جمال عواد، مدير عام أوقاف البحر الأحمر، في تصريحات صحفية، أنه تم تجهيز 17 ساحة لصلاة العيد، إلى جانب 93 مسجدا على مستوى المدن، منها 5 ساحات في مدينة الغردقة، وذلك بالتنسيق مع الإدارات الفرعية ومجالس المدن والوحدات المحلية.

رافق المحافظ خلال جولته، اللواء علي شوكت رئيس مجلس مدينة الغردقة، واللواء واصف عدلي رئيس حي جنوب الغردقة، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.