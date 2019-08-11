فيديو.. بدء تكبيرات العيد في الفلبين.. والمسلمون يحتفلون بعيد الأضحى

استيقظ المسلمون صباح اليوم الأحد، في مدينة مترو مانيلا عاصمة الفلبين، في وقت مبكر، وتوجهوا في تجمعات للاحتفال بعيد الأضحى وأداء صلاة العيد.

WATCH: Mga kababayan nating Muslim, dagsa na sa Quezon City Memorial Circle covered court para sa selebrasyon ng Eid Al-Adha. via @Isa_Umali pic.twitter.com/JZoZuZ1ibh — DZBB Super Radyo (@dzbb) August 10, 2019

وفي منطقة "Rizal Park" بالعاصمة الفلبينية، إجتمع المسلمون لأداء الصلاة في الساعة الرابعة صباحًا بتوقيت الفلبين، ومن بعدها جلسوا للإستماع لخطبة صلاة العيد وفقا لـ"شبكة الإذاعة والتليفزيون بالفلبين - gmanetwork".

WATCH: Mga kababayan nating Muslim, dagsa sa Quezon City Memorial Circle covered court para sa selebrasyon ng Eid Al-Adha. via @Isa_Umali pic.twitter.com/xlD3PaVhLG — DZBB Super Radyo (@dzbb) August 10, 2019

ويوجد فارق بنحو 6 ساعات في التوقيت بين مصر والفلبين، حيث تسبق الأخيرة، القاهرة بهذا الوقت.

وبعد الصلاة، بدأت الجالية المسلمة في التجمع لتناول اللحوم والاحتفال بالعيد.

وتجمع عدد من الرجال والنساء والأطفال المسلمين في مدينة كويزون الفلبينية، مرتدين ملابسهم الجديدة، احتفالا بعيد الأضحى.

وانتشر بائعو الآيس كريم والحلوى القطنية ومواد غذائية أخرى في ساحات المدينة، وانتشر رجال الشرطة في مدينة كويزون لضمان الحفاظ على الحالة الأمنية.

VIDEO: Eid Mubarak! Eidl Adha o Feast of Sacrifice, ipinagdiriwang ngayong araw ng ating mga kapatid na Muslim. via @ralphobina pic.twitter.com/HZGZY4fw5y — DZBB Super Radyo (@dzbb) August 10, 2019

يذكر أن الجالية المسلمة في الفلبين تشكل ما بين 5-10% من تعداد السكان، ويصلُ عددُ المسلمين في الفلبين إلى ما يقاربُ المليون نسمة.

وتحتوي تجمعات المسلمين في الفلبين على العديد من المساجد التي يصلُ عددها إلى أكثر من 2500 مسجد، فضلا عن الجميات والمراكز الإسلاميّة التي يتخطى عددها الـ120.