محافظ مطروح: 86 ساحة جاهزة لاستقبال صلاة عيد الأضحى

أنهت مديرية الأوقاف بمحافظة مطروح، استعدادتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك من خلال تجهيز 86 ساحة على مستوى مراكز المحافظة، مع تحديد إمام وخطيب كل ساحة والإحتياطي له.

ووجه ،اليوم، اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح بالعمل على توفير جميع سبل الراحة للمصلين، مناشدا جميع المواطنين الراغبين فى ذبح الأضاحي فى الإلتزام بالحفاظ على النظافة العامة والبيئة والمظهر الحضاري للمحافظة خاصة مع موسم الصيف السياحي، مع عدم القاء البعض لمخلفات الأضاحي بالشوارع وتجميع الجلود والصوف من المجازر والأماكن المخصصة.

وقال الشيخ محمد يونس، مديرعام أوقاف مطروح، إن الساحات المحددة لاستقبال المصلين في صلاة عيد الأضحى موزعة بجميع مراكز ومدن المحافظة الـ8، منها 30 ساحة بمدينة الحمام، و 16 ساحة بمدينة سيوة، و 3 ساحات بالنجيلة، و 8 ساحات بالعلمين، و 12 ساحة بالضبعة، و 13 ساحة بمدينة مرسى مطروح منها الساحة الكبرى بمركز شباب مطروح، وساحتين بمدينة برانى، وساحتين بمدينة السلوم.