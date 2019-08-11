منع الدراجات النارية في بلطيم خلال عيد الأضحى ونشر قوات لمواجهة التحرش

رفعت مديرية أمن كفر الشيخ، حالة الاستعداد والطوارئ لتأمين المواطنين في الحدائق والمتنزهات والميادين العامة، خلال الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، وأعدت المديرية خطة لمكافحة التحرش ضد الفتيات والنساء، فضلًا عن تكثيف التواجد الأمني في الشوارع الرئيسية والميادين.

وقال مصدر أمني، لـ"الوطن"، اليوم، إنه جرى نشر فرق لمكافحة التحرش بالميادين العامة والحدائق والمتنزهات، مضيفا أنه جرى تكثيف الوجود الأمني بمدن دسوق ومصيف بلطيم ومطوبس وفوة، لتوافد الآلاف إليها للتنزه مع وجود قوات الإنقاذ النهري على الشواطئ لإنقاذ أي حالات غرق.

وأضاف المصدر، أنه جرى نشر عدد من ضباط وأفراد الشرطة بالحدائق وأماكن التجمعات، لرصد أي حالات تحرش إلى جانب تأمين الاحتفالات، وأن هناك تعليمات مشددة بالقبض على أي شخص يحاول التحرش خلال الاحتفالات، كما أنه جرى نشر أكمنة ثابتة ومتحركة بمداخل ومخارج مدينة بلطيم لمنع دخول الدراجات النارية حفاظًا على سلامة المواطنين.