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منع الدراجات النارية في بلطيم خلال عيد الأضحى ونشر قوات لمواجهة التحرش

منع الدراجات النارية في بلطيم خلال عيد الأضحى ونشر قوات لمواجهة التحرش

في خطبة صلاة عيد الأضحى.. المفتي يثني على تحمل المصريين قرارات الإصلاح

في خطبة صلاة عيد الأضحى.. المفتي يثني على تحمل المصريين قرارات الإصلاح

إماطة الأذى صدقة.. حكم ترك مخلفات الأضاحي في الشارع

إماطة الأذى صدقة.. حكم ترك مخلفات الأضاحي في الشارع

توافد الآلاف من أبناء كفر الشيخ على الساحات لأداء صلاة عيد الأضحى

توافد الآلاف من أبناء كفر الشيخ على الساحات لأداء صلاة عيد الأضحى

زفة جِمال احتفالاً بالعيد فى «الخانكة»

زفة جِمال احتفالاً بالعيد فى «الخانكة»

بالصور.. آلاف المواطنين يتوافدون على ساحات صلاة العيد في الشرقية

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أول عيد أضحى بدون مدابغ.. "مجرى العيون" هادئة تنتظر التطوير

أول عيد أضحى بدون مدابغ.. "مجرى العيون" هادئة تنتظر التطوير

جزار بـ"جوانتى وبالطو أبيض": احترام "الدبيحة" واجب

جزار بـ"جوانتى وبالطو أبيض": احترام "الدبيحة" واجب

خبراء تغذية: ترهيب وضرب الأضحية قبل الذبح ينتجان لحوماً مسمومة.. وجزارون: الهدف إخضاعها

خبراء تغذية: ترهيب وضرب الأضحية قبل الذبح ينتجان لحوماً مسمومة.. وجزارون: الهدف إخضاعها

طوارئ العيد.. قطارات منتظمة ومستشفيات بلا إجازة ورقابة على المراكب

طوارئ العيد.. قطارات منتظمة ومستشفيات بلا إجازة ورقابة على المراكب

طقس أول أيام العيد: حار رطب على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 38

طقس أول أيام العيد: حار رطب على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 38

"9 محطات بـ250 ريالا".. قطار المشاعر المقدسة أحدث وسائل النقل في الحج

"9 محطات بـ250 ريالا".. قطار المشاعر المقدسة أحدث وسائل النقل في الحج

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