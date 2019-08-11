اكتظت ساحة محكمة الدخيلة الجزئية، غرب الإسكندرية، اليوم، أول أيام عيد الأضحى، بالمصلين المؤدين لصلاة العيد، وسط أجواء احتفالية.

وارتدى المحتلفون بعيد الأضحى الملابس الجديدة، وغلب على الرجال ارتداء القفاطين البيضاء، أما النساء غلب عليهن ارتداء العباءات السوداء والملونة، ووسط الأجواء الاحتفالية وقف الأطفال مزينين المشهد بالبلالين، ممسكين بالحلوى وسكر غزل البنات.

فيما انتشرت حول ساحة المحكمة الأرجوحات المتنوعة، لاستقبال الأطفال المحتفلين بأول أيام عيد الأضحى.

وشهدت محافظة الإسكندرية انتشار مكثف للأجهزة التنفيذية حول الساحات المخصصة لصلاة العيد، والطرق المؤدية إليها، مع التواجد المستمر للمسؤولين للتصرف الفوري في حالة ورود أي بلاغات أو شكاوى من المواطنين خلال.

كما نفذت المحافظة بالتنسيق مع شركة "نهضة مصر" للخدمات البيئية حملات موسعة بجميع أنحاء المدينة، لتجريف ورفع الأتربة، وتراكمات القمامة بالإضافة إلى غسيل الشوارع والأرصفة والتأكد من تلافي أية سلبيات خاصة حول المساجد وساحات الصلاة المخصصة لإقامة صلاة عيد الأضحى، علاوة على تكثيف أعمال النظافة بالأماكن السياحية والميادين والحدائق العامة والمتنزهات لاستقبال المواطنين وزائري الإسكندرية خلال أيام العيد.