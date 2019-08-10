الإكراميات ممنوعة.. فتح شواطئ الإسكندرية مجانا لذوي الاحتياجات الخاصة

فى محاولة للتيسير علي المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة واستمتاعهم بالبحر وشواطئ الإسكندرية، أعلنت الإدارة المركزية للسياحة المصايف، دخول ذوى الاحتياجات الخاصة لجميع شواطئ المدينة مجانا مع حصوله علي كرسي وشمسية بدون مقابل في العيد.

فيما تفقد اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف على عدد الشواطئ، اليوم، حيث وعى المصطافين بمنع دفع أي إكراميات أو إتاوات خاصة في الشواطئ المجانية أو الشواطئ الأخرى والالتزام بدفع تذكرة الدخول فقط وفقا للسعر المحدد من قبل الإدارة للمستأجرين.

وشدد رشاد على جميع المستأجرين بوضع رقم للاتصال واستقبال الشكاوى عبر خدمة واتس اب بمكان ظاهر علي الشاطئ،كما حذر المسأجرين من فرض غرامات مالية عليهم في حالة عدم وضع هذا الرقم علي مرأى من المصطافين وبمكان ظاهر.