أدى الآلاف من المصلين صلاة العيد في الساحات الشعبية والمساجد بمدن وقرى المحافظة، حيث أدى المئات من المصلين صلاة العيد بالساحة الشعبية أكبر الساحات بشمال سيناء.

فيما فتح ناصر العزازي مدير مركز الشباب بالعريش، جميع الأبواب لاستيعاب المصلين من النواحي الأربعة الذين قدموا لأداء صلاة العيد.

وقال خطيب الجمعة، إنه من شروط صلاة العيد إنهاء الخصومات والعمل على التواد والتراحم بين الناس، مؤكدا أنه الأضحية يجب أن تقسم إلى ثلاثة أقسام بحسب الشرع الإسلامي، ثلث للفقراء والمساكين، وثلث لصلة الأرحام، والثلث الأخير لأهل البيت.

وأضاف خطيب الجمعة، أن سيناء وهبها الله الهواء النقي لأنها الأرض المباركة التي مر عليها الأنبياء والأولياء، وارتوت بدم الشهداء الطاهرة، وأنه سوف تبقى مصرية رغم كيد الكائدين بصمة الأهالي والقوات الأمنية بيد ضد أي طامع أو مريب.

وفي مدينة الشيخ زويد، فتحت مديرية الأوقاف جميع المساجد أمام المصلين لتخفيف معاناة السير، وإتاحة الفرصة أمام الجميع أن يصلوا العيد ويكسبوا ثواب السنة الدينية.

فيما صلى أهالي بئر العبد، صلاة العيد في الساحات المخصصة، باستاد المدينة الرياضي، وقال منصور الرياضي إن أبواب الملعب تم فتحها منذ ساعات الفجر حتى الانتهاء من صلاة العيد.

ويحتفل المسلمون في أرجاء العالم، اليوم الأحد، بحلول أول أيام عيد الأضحى المبارك.وبدأ حجاج بيت الله الحرام، رمي الجمرات، عقب بيات ليلتهم في مزدلفة، بعد أن منّ الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات، وقضاء ركن الحج الأعظم أمس.

وأقيمت صلاة عيد الأضحى المبارك، في المسجد الحرام في مكة المكرمة، والمسجد النبوي في المدينة المنورة صباح اليوم.

فيما استيقظ المسلمون في الفلبين صباح اليوم الأحد، في مدينة مترو مانيلا عاصمة الفلبين، في وقت مبكر (نظرا لفارق التوقيت 6 ساعات)، وتوجهوا في تجمعات للاحتفال بعيد الأضحى وأداء صلاة العيد، وأدى المسلمون صلاة عيد الأضحى في عدد من عواصم العالم.