توافد مئات المصريين منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، من أهالي وسكان محافظة الجيزة، لأداء صلاة العيد والاحتفال بعيد الأضحى المبارك، بمسجد مصطفى محمود وسط أجواء مليئة بالسعادة والفرحة.

وذلك وسط انتشار أمني مكثف وتجمع عدد كبير من العائلات بصحبة أبنائهم والأصدقاء للاحتفال بعيد الأضحى المبارك، وسادت حالة من السعادة والفرح وسط المصلين، وانتشر بائعي الألعاب للأطفال.

وحرص الجميع على تهنئة بعضهما البعض بحلول عيد الأضحى المبارك وسط حالة من الفرحة، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية للاحتفاظ بذكرى الاحتفال بالعيد، وتحتفل الأمة الإسلامية اليوم بأول أيام عيد الأضحى المبارك.

وذكر مصدر أمني، لـ"الوطن"، أن وزارة الداخلية بدأت تفعيل خطة أمنية لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك، وتعتمد على تحقيق الوجود الأمني الفعال، من الخدمات النظامية وضابطات قسم مكافحة جرائم العنف ضد المرأة، لضبط كل ما قد يُخل بالأمن العام، مع تعزيز الخدمات بأماكن المتنزهات والحدائق والميادين العامة ودور السينما والمسارح والمناطق التجارية والنوادي التي تشهد تجمعات جماهيرية خلال فترة أيام العيد، إضافة إلى تأمين دور العبادة وساحات صلاة العيد والمنشآت المهمة والحيوية.

ويحتفل المسلمون في أرجاء العالم، اليوم الأحد، بحلول أول أيام عيد الأضحى المبارك.وبدأ حجاج بيت الله الحرام، رمي الجمرات، عقب بيات ليلتهم في مزدلفة، بعد أن منّ الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات، وقضاء ركن الحج الأعظم أمس.

وأقيمت صلاة عيد الأضحى المبارك، في المسجد الحرام في مكة المكرمة، والمسجد النبوي في المدينة المنورة صباح اليوم.

فيما استيقظ المسلمون في الفلبين صباح اليوم الأحد، في مدينة مترو مانيلا عاصمة الفلبين، في وقت مبكر (نظرا لفارق التوقيت 6 ساعات)، وتوجهوا في تجمعات للاحتفال بعيد الأضحى وأداء صلاة العيد، وأدى المسلمون صلاة عيد الأضحى في عدد من عواصم العالم.