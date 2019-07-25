وصل جثمان الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، إلى مسجد مصطفى محمود، قبل قليل، وذلك بعد انتهاء مراسم الخروج من أحد مستشفيات منطقة المهندسين، وتُقام صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر، على أن يتم دفن الجثمان في مقابر العائلة بالمنوفية.

ووصل عدد من الفنانين والإعلاميين إلى المسجد، منهم سمية الألفي، ونهال عنبر، ورجاء الجداوي، ودنيا عبد العزيز، وأشرف زكي، وسامح الصريطي، وعمرو محمود ياسين، وسمير فرج، وخالد عبد الجليل، وعزوز عادل وأشرف فايق.

وغيّب الموت الفنان فاروق الفيشاوي فجر اليوم، بعد صراع طويل مع مرض السرطان في أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، عن عمر ناهز 67 عاما.

وكان الفيشاوي أعلن إصابته بمرض السرطان، خلال افتتاح الدورة الرابعة والثلاثين من مهرجان الإسكندرية السينمائي في أكتوبر الماضي