أدى الآلاف من منطقة جديلة بمدينة المنصورة، اليوم، صلاة العيد الأضحى المبارك في الساحة المقامة بالقرب من مسجد الرضوان، وسط سعادة غامرة بين الأهالي من الرجال والشباب والنساء.

وأعد الأهالي، مصلي للرجال وأخري للسيدات، وأعدوا أعداد كبيرة من البلونات تطايرت في الهواء بعد أداء صلاة العيد.

وحث خطيب العيد المصلين على التضحية، والتي هي السمة الأساسية في العيد، وذلك من أجل الحفاظ علي الدين الإسلامي، وضرب أمثلة للمسلمين الذي ضخوا بأنفسهم من أجل الحفاظ على الدين ومنها مواقف للصحابة في غزوة "أحد".

وطالب الخطيب الشباب، على الالتزام بالآداب العامة في لبسهم وتصرفاتهم، مؤكدا أن العيد أكل وشرب وذكر.

ويحتفل المسلمون في أرجاء العالم، اليوم الأحد، بحلول أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وبدأ حجاج بيت الله الحرام، رمي الجمرات، عقب بيات ليلتهم في مزدلفة، بعد أن منّ الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات، وقضاء ركن الحج الأعظم أمس.

وأقيمت صلاة عيد الأضحى المبارك، في المسجد الحرام في مكة المكرمة، والمسجد النبوي في المدينة المنورة صباح اليوم.

فيما استيقظ المسلمون في الفلبين صباح اليوم الأحد، في مدينة مترو مانيلا عاصمة الفلبين، في وقت مبكر (نظرا لفارق التوقيت 6 ساعات)، وتوجهوا في تجمعات للاحتفال بعيد الأضحى وأداء صلاة العيد، وأدى المسلمون صلاة عيد الأضحى في عدد من عواصم العالم.