تسجيل الدخول
مصر
حوادث
محافظات
القاهرة الكبرى
سيناء والقناة
عروس البحر
بحري
قبلي
كل أخبار المحافظات
فن وثقافة
اقتصاد
الوطن TV
رياضة
المزيد +
العرب والعالم
سيارات
أي خدمة
تحقيقات وملفات
الملفات التفاعلية
ألبومات الصور
حكاوينا
النسخة الورقية
حظك اليوم
مواقيت الصلاة
حالة الطقس
×
أحدث الأخبار
محافظ المنوفية يؤدي صلاة عيد الأضحي بالاستاد الرياضي
قيادات محافظة البحيرة يحتفلون بالعيد مع نزلاء دور الرعاية الاجتماعية
الآلاف يؤدون صلاة عيد الأضحى في ساحة سيدى أبو الحجاج بالأقصر
محافظ البحيرة ومدير الأمن يؤديان صلاة عيد الأضحى باستاد دمنهور الرياضي
محافظ كفر الشيخ يؤدي صلاة العيد.. ويصافح الأطفال بساحة الاستاد
"عواطف" بين "اللحمة وحلوياتها": 40 سنة جزارة
اختيارات الوطن
أول عيد أضحى بدون مدابغ.. "مجرى العيون" هادئة تنتظر التطوير
جزار بـ"جوانتى وبالطو أبيض": احترام "الدبيحة" واجب
خبراء تغذية: ترهيب وضرب الأضحية قبل الذبح ينتجان لحوماً مسمومة.. وجزارون: الهدف إخضاعها
طوارئ العيد.. قطارات منتظمة ومستشفيات بلا إجازة ورقابة على المراكب
طقس أول أيام العيد: حار رطب على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 38
"9 محطات بـ250 ريالا".. قطار المشاعر المقدسة أحدث وسائل النقل في الحج
الأكثر قراءة
مولد "أبوالحسن الشاذلى".. الحج إلى وادى حميثرة يوم وقفة عرفات
5:45 صباحا.. موعد صلاة عيد الأضحى في القاهرة والمحافظات
خبراء تغذية: ترهيب وضرب الأضحية قبل الذبح ينتجان لحوماً مسمومة.. وجزارون: الهدف إخضاعها
العثور على جثة لسيدة من أسرة منفذ الهجوم المسلح على مسجد في أوسلو
"الصحة السعودية": وفرنا 180 مركبة إسعافية منها 80 تشبه العناية المركزة
جدل حول ضحكة وإبهام ترامب بموقع مذبحة إل باسو.. وخبيرة لغة جسد تحلل
مرتدية الحجاب.. لطيفة تزور ضريح الحبيب بورقيبة: محرر المرأة التونسية
التحقيق مع مدير سنترال لاتهامه بسرقة سلاح ميري من خفير حراسة بالسنطة
فيديو وصور.. مصرع 61 شخصا وإصابة 70 إثر انفجار صهريج وقود في تنزانيا
محمد أنور يحتفل بـ عيد الميلاد الأول لـ ابنته: "أحلى حاجة في حياتي"
عاجل