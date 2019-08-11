شهدت ساحة مسجد الفردوس، بمنطقة الهانوفيل، غرب الإسكندرية، المئات من المصلين، الذي أدوا صلاة عيد الأضحي، وسط حالة من الفرحة والسرور بين الأطفال والأهالي بالتقاطهم الصور التذكارية الـ"سيلفي"، كما وزع الأطفال التمر على المصلين، بالإضافة إلى توزيع الشباب المنظمين للصلاة الحلوى والبلونات المجانية على الأطفال.

وألقى الشيخ مصطفى محمود، إمام وخطيب مسجد الفردوس، خطبة عيد الأضحى، عن قصة سيدنا إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام، قائلًا: "هذا يوم صباحنا يوم عيدنا أعياد الإسلام تأتي بعد عباداتً كبري فيأتي عيد الفطر بعد فريضة الصيام ويأتي عيد الأضحي بعد فريضة الحج"، موضحًا أن سيدنا إبراهيم رأى في منامه رؤية أنه يذبح نجله وينادي على إسماعيل ويقص علية الخبر بأنه يعلم بأن رؤياه حق وينادي على إسماعيل، فيقول له: "إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى" فبادر الغلام بالطاعة وقال: "يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين".