"إعلام غرب الإسكندرية": هناك 81 منطقة عشوائية مخالفة لقانون البناء

أطلق مركز إعلام غرب الإسكندرية، حملة توعوية تحت شعار "التطوير الحضاري للعشوائيات"، بمناطق غرب، في إطار طرح حلول جذرية للقضاء على المناطق العشوائية، واستجابة للاهتمام الحكومي.

يقول مجدي غريب، مدير مركز إعلام غرب، إن المركز ينظم سلسلة فعاليات، أسبوعيًا، لتعريف المواطنين بالجهود التى تبذلها الدولة لتطوير العشوائيات وتحويلها إلى مناطق حضارية مع توفير كل الخدمات، خاصة لأهالي القبارى والورديان بمركز شباب القباري، والاستعانة بأخصائيين اجتماعيين.

وأضاف "غريب" لـ"الوطن"، أن هناك نحو 81 منطقة عشوائية بالإسكندرية، مشيرا إلى أن انتشار العشوائيات ينعكس باكتساب السلوكيات السلبية بها، حيث أنها مناطق أقيمت بالمخالفة لقانون البناء، وتفتقر إلى الخدمات المختلفة التى يحتاجها سكانها.

وأكد أن محافظة الإسكندرية تشهد خطوات جادة لتطوير المناطق العشوائية بها خاصة بعد نجاح نموذج "بشائر الخير 1" في منطقة غيط العنب، و"بشائر الخير 2" في كرموز، ويجري إقامة "بشائر الخير 3" بمنطقة القباري، التى يتم إقامتها بديلا لمنطقة مأوى الصيادين وكوم الملح العشوائيتين.

وأوضح أن مشروع "بشائر الخير 3" عبارة عن مجمع سكني متكامل يتكون من 5 آلاف وحدة سكنية، علاوة على منطقة خدمية بمسطح 10 أفدنة، ومستشفى ومسجد ومدارس ومركز شباب ومكتب بريد، ومنطقة أنشطة تجارية وترفيهية وخدمية.

وأشار إلى تطوير ترعة المحمودية بطول 23 كيلومترا، التي تتكلف قرابة 5 مليارات جنيه، مؤكدا أن المشروع سوف يساهم فى حل الأزمة المرورية، وتوفير أماكن لتنفيذ مشروعات صغيرة تساهم في توفير فرص عمل للشباب بالإسكندرية.