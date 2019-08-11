قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود: "نبتهل إلى العلي القدير، أن يجعل حج إخواننا ضيوف الرحمن حجًا مبرورًا، وأن يتقبل منهم حجهم وعباداتهم".

وأضاف سلمان، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "إننا في هذه البلاد وقد شرفنا الله بخدمة الحرمين الشريفين نذرنا أنفسنا، قيادة وحكومة وشعبًا لراحة ضيوف الرحمن، داعين الله أن يديم على أمتنا الخير والسلام. وكل عام وأنتم بخير".

ووصل أمس خادم الحرمين الشريفين، إلى منى ليشرف على راحة حجاج بيت الله الحرام وما يقدم لهم من خدمات وتسهيلات ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة وأمان.

ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين قصر منى، كان في استقباله الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير الدكتور خالد بن فيصل بن تركي وكيل وزارة الحرس الوطني للقطاع الغربي، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا.

ويحتفل المسلمون في أرجاء العالم، اليوم الأحد، بحلول أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وبدأ حجاج بيت الله الحرام، رمي الجمرات، عقب بيات ليلتهم في مزدلفة، بعد أن منّ الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات، وقضاء ركن الحج الأعظم أمس.

وأقيمت صلاة عيد الأضحى المبارك، في المسجد الحرام في مكة المكرمة، والمسجد النبوي في المدينة المنورة صباح اليوم.

فيما استيقظ المسلمون في الفلبين صباح اليوم الأحد، في مدينة مترو مانيلا عاصمة الفلبين، في وقت مبكر (نظرا لفارق التوقيت 6 ساعات)، وتوجهوا في تجمعات للاحتفال بعيد الأضحى وأداء صلاة العيد، وأدى المسلمون صلاة عيد الأضحى في عدد من عواصم العالم.