أدى عشرات الآلاف من أهالي السويس، صلاة عيد الأضحى المبارك، في 64 ساحة خصصتها مديرية الأوقاف بالمحافظة لأداء صلاة العيد بها.

وحرص المواطنين، على تبادل التهاني والتقاط الصور التذكارية مع بعضهم البعض عقب انتهاء صلاة العيد، فيما قام مجموعة من الشباب المتطوعين التابعين للجمعيات الأهلية والحركات الشبابية بتوزيع عدد من الهدايا والحلوى على الأطفال عقب الانتهاء من أداء الصلاة.

شهدت الساحات العيد، في السويس تواجد أمني مكثف من أجل تأمين المواطنين أثناء الصلاة وخروجهم بالإضافة إلى تواجد رجال المرور لتأمين حركة سير السيارات أمام الساحات.

وأدى اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، واللواء محمد جاد مدير أمن السويس، وعدد من قيادت الشرطة صلاة عيد الأضحى المبارك في مسجد بدر بمنطقة بورتوفيق.