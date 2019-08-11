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أحدث الأخبار

محافظ بورسعيد يؤدي صلاة العيد بساحة المسجد الكبير في مدينة بورفؤاد

محافظ بورسعيد يؤدي صلاة العيد بساحة المسجد الكبير في مدينة بورفؤاد

محافظ المنوفية يؤدي صلاة عيد الأضحي بالاستاد الرياضي

محافظ المنوفية يؤدي صلاة عيد الأضحي بالاستاد الرياضي

قيادات محافظة البحيرة يحتفلون بالعيد مع نزلاء دور الرعاية الاجتماعية

قيادات محافظة البحيرة يحتفلون بالعيد مع نزلاء دور الرعاية الاجتماعية

الآلاف يؤدون صلاة عيد الأضحى في ساحة سيدى أبو الحجاج بالأقصر

الآلاف يؤدون صلاة عيد الأضحى في ساحة سيدى أبو الحجاج بالأقصر

محافظ البحيرة ومدير الأمن يؤديان صلاة عيد الأضحى باستاد دمنهور الرياضي

محافظ البحيرة ومدير الأمن يؤديان صلاة عيد الأضحى باستاد دمنهور الرياضي

محافظ كفر الشيخ يؤدي صلاة العيد.. ويصافح الأطفال بساحة الاستاد

محافظ كفر الشيخ يؤدي صلاة العيد.. ويصافح الأطفال بساحة الاستاد

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خبراء تغذية: ترهيب وضرب الأضحية قبل الذبح ينتجان لحوماً مسمومة.. وجزارون: الهدف إخضاعها

طوارئ العيد.. قطارات منتظمة ومستشفيات بلا إجازة ورقابة على المراكب

طوارئ العيد.. قطارات منتظمة ومستشفيات بلا إجازة ورقابة على المراكب

طقس أول أيام العيد: حار رطب على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 38

طقس أول أيام العيد: حار رطب على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 38

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