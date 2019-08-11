أدى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، صلاة عيد الأضحى المبارك، بالساحة المقابلة للمسجد الكبير بمدينة بورفؤاد مع الآلاف من أهالي المدينة، يرافقه الدكتور محمد هاني غنيم نائب محافظ بورسعيد واللواء هشام خطاب، مدير الأمن، والمهندس كامل أبو زهرة السكرتير العام للمحافظة والمهندس محمد عبدة رئيس مدينة بورفؤاد وصفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية ورجال الدين الإسلامي.

وقدم محافظ بورسعيد، التهنئة لجموع المصلين ولأبناء بورسعيد، داعيًا الله أن يعود العيد على جميع أبناء مصر بالخير والسعادة وأن يحفظها من كل سوء، وعقب انتهاء الصلاة، التقى محافظ بورسعيد بعدد من المواطنين.

وأكد أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في حالة طوارئ من أجل قضاء المواطنين العيد في بهجة وسعادة، مشيرا إلى أن غرفة عمليات المحافظة والأحياء تعمل على مدار 24 ساعة.

كانت المنطقة المحيطة بساحة الصلاة، تحولت لكرنفال شعبي وأطلق الأهالي البالونات من أعلى العمارات التي تتشتهر بها مدينة بورفؤاد لتكتسي سماء المدينة بالمنظر الجمالي الحضاري، التي تتميز به.

وخصصت مديرية الأوقاف 9 ساحات لأداء صلاة عيد الأضحى، وهي: المعمورة بحي الشرق، بورفؤاد الكبير بمدينة بورفؤاد، الرزاق والصفوة والتوحيد 6 أكتوبر بحي الزهور، السيدة زينب والحرمين تصنيع بحي الضواحي، الشبان المسلمين بحي العرب، والإمام الحسين بحي المناخ.