شهدت ما يقرب من 83 ساحة صلاة بالإسماعيلية، إقبالا ملحوظا خلال صلاة عيد الأضحى المبارك، فيما افترش الأهالي عدد من حدائق الميادين العامة نظرا لكثافة الإقبال.

فيما وزع عدد من الأهالي لعب الأطفال والعصائر على جموع المصلين من الأهالي وتبادلوا التهاني.

ومن جانبه، أعلن اللواء حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية، عقب تأديته صلاة العيد والتقاءه بعدد من الأهالي على ضرورة التزاور والاحتفال بالعيد وإدخال السرور على الأسرة والجيران والأقارب، وأن يتم الاستمتاع بتوزيع الأضاحي والتنزهات، قائلا للجموع "كل سنة وأنتم طيبين".