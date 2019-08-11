شهدت مدينة بنها عاصمة محافظة القليوبية، احتفالات آلاف المواطنين بشوارع المدينة وعلى الكورنيش عقب صلاة عيد الأضحى، كان أبرزها احتفال الجروب الشبابي على مواقع التواصل الاجتماعي "بنها لايف"، مع أهالي العاصمة على كورنيش النيل، بتوزيع 5000 آلاف "بلونة" معلقة بشبابيك أحد العمارات لتتساقط على الأهالي عقب الانتهاء من صلاة العيد.

وقال عمرو عفت مؤسس الجروب، إن شباب الجروب اعتادور تنظيم الاحتفال وتوجيه هذه اللافته بتوزيع بلالين على الأهالي كنوع من المشاركة المجتمعية مع الأهالي، والاحتفال معهم بالعيد بطريقتنا وتقديم العديد من المفاجآت للأهالي كل عام، وذالك لإدخال البهجة والفرحة لدي الأطفال والأهالي.