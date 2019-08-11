"أوقاف الإسكندرية": سيطرنا على الساحات بنسبة 100%

أكدت مديرية أوقاف الإسكندرية، عن سيطرتها الكاملة على جميع ساحات المحافظة وعددها 584 ساحة، وعدم تلقي بلاغ واحد بوجود أي ساحة مخالفة في الشوارع.

وقال الشيخ حسن عرفة مدير الدعوة، إن المديرية تمكنت من السيطرة الكاملة، حيث حضر جميع الأئمة وتمت أداء الصلاة بكافة الساحات بأئمة الأوقاف، ولم يعثر على أي ساحة مخالفة عن الساحات التي حددتها وزارة الأوقاف حيث التزام الجميع بأداء الصلاة داخل ساحات الأوقاف، وبلغت نسبة السيطرة 100%.

وأضاف "عرفة"، أنه لم يصعد على المنبر إلا الأئمة الأزهريين فقط، التي تم وضعهم وتوزيعهم من قبل مديرية الأوقاف على الساحات المخصصة.