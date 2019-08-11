تفعيل لجان الإغاثة بمديريات التضامن خلال العيد

‎تتابع الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي خلال عيد الأضحى المبارك، استعدادات لجان الإغاثة على مستوى محافظات الجمهورية، إذ تمّ توجيه مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى محافظات الجمهورية قبل عدة أيام، بتفعيل وتواجد لجان الإغاثة الرئيسية والفرعية التابعة لها بصفة مستمرة وعلى مدى 24 ساعة خلال أيام عيد الأضحى.

ووجّهت وزيرة التضامن بتوفير مستلزمات الإغاثة مع توافر الكوادر المدربة بها لمواجهة أي طوارئ محتملة خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

‎وأنابت والي مديري مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى محافظات الجمهورية بزيارة مؤسسات الرعاية الاجتماعية اليوم الموافق أول أيام عيد الأضحى المبارك، ومشاركة الأبناء بالدور احتفالات العيد لإدخال البهجة والسعادة على نفوسهم، على أن يتم تنفيذ برامج ترفيهية للاحتفال تتضمن إدخال أجواء العيد على الأبناء وتنظيم المسابقات وتقديم العدية والهدايا لهم، وتنظيم زيارات للأماكن الترفيهية وتبادل الزيارات بين الأبناء بالدور المختلفة، لدعم مشاعر الحب وبهجة العيد، إضافة إلى تكليف مديري المديريات بزيارة دور المسنين ومشاركة الآباء والأمهات احتفالات عيد الأضحى وتوزيع الهدايا عليهم.

‎وفي إطار الاستعداد لاستقبال العيد، تم التعاون والتنسيق بين مديريات التضامن الاجتماعي وعدد من الجمعيات الأهلية لمساعدة الأسر الأولى بالرعاية، ومراعاة للبعد الاجتماعي الذي تحرص عليه الدولة بكافة أجهزتها، إذ تمّ وضع خطة لتوزيع لحوم الأضاحي على القرى والاسر الأكثر احتياجا، إضافة الى تقديم بعض المساعدات المالية، كما تم تنظيم معارض للملابس يتم توزيعها على الاسر الأولى بالرعاية ومساهمة في رسم الابتسامة على شفاه تلك الأسر خلال أيام العيد.