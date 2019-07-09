شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، اليوم، احتفالية مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، بمناسبة احتفالات المحافظة بعيدها القومي، وذكرى مرور 1050 عامًا على إنشائها علي يد القائد جوهر الصقلي في عهد الخليفة المعز لدين الله الفاطمي.

وأكد خالد عبدالعال، حرص المحافظة على أن تكون بداية احتفالاتها بالعيد القومي بمشاركة الشباب، نظرًا لحرص المحافظة واهتمامها بالشباب، وأهمية مشاركته للأجهزة التنفيذية لتنفيذ مخططتها التنموية والتعرف على المشروعات القومية واستراتيجية المحافظة؛ للارتقاء بالعاصمة ووضعها بالمكانة اللائقة بها.

وأضاف المحافظ أن احتفال العيد القومي هذا العام سيشهد افتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتي تصب جميعها في خدمة المواطن القاهري وزوار القاهرة بدءً بتشغيل 10 أتوبيسات جديدة تعمل بالغاز الطبيعي كدفعة أولى من 120 أتوبيسًا صديق للبيئة تعاقدت عليها هيئة النقل العام.

كما أوضح أنه سيتم افتتاح المرحلة الأولى من جراج روكسي كأول جراج أوتوماتيكي في الشرق الأوسط وأفريقيا، وكذلك دخول 5 مدارس جديدة للخدمة هذا العام، مما يساهم في تخفيض الكثافة الطلابية بالفصول ومواجهة الزيادة السنوية.

كما أشار إلى افتتاح عدد من المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بالأحياء وذلك في إطار تحديث تقديم الخدمات وتحويلها إلكترونية، مما يساهم في توفير الوقت وسرعة الإنجاز وفصل مقدم الخدمة عن طالبها مع افتتاح عدد من الحدائق والميادين التي تم تطويرها.

وشمل الحفل عددًا من الفقرات الفنية المقدمة من فرق باليه مركز شباب الجزيرة ونادي الشمس وأوركسترا وزارة الشباب الذي قدم باقة من الأغاني الوطنية.

وشهد الاحتفال نواب المحافظ والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد ومدير مديرية الشباب والرياضة وكافة قيادات الاجهزة التنفيذية بالمحافظة ووزارة الشباب.