جددت نيابة أوسيم، حبس سائق وعاطلين، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة سرقة 300 ألف جنيه من خزينة شركة أجنبية مسؤولة عن تطوير محطة كهرباء أوسيم، ونسبت النيابة للمتهمين تهمة السرقة.

وجاء في تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية التي جرت تحت إشراف اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، أنّ بداية الواقعة كانت بورود بلاغ من العاملين بالشركة يفيد بتعرض الخزينة للكسر والسرقة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من مباحث الجيزة، تحت إشراف اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، وأجرت القوات معاينة لمكان الواقعة، ومناقشة العاملين بالشركة، وبدأت فحص كاميرات المراقبة، والمشتبه فيهم.

وتوصلت القوات تحت قيادة العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة، والمقدم مجدي موسى رئيس مباحث أوسيم، إلى تحديد هوية المتهمين الذين تبيّن أنّهم يتزعمهم سائق بالشرك، وهو العقل المدبر للجريمة، واستعان بعاطلين صديقيه وخطط لهما كيفية تنفيذ الجريمة، وتم استئذان النيابة العامة، وألقى القبض على المتهمين، وإعادة المسروقات.

وجاء في محضر الشرطة، أنّ المتهم الرئيسي اعترف بتفاصيل جريمته، قائلا إنّه استغل علمه بوجود مبالغ مالية كبيرة بخزينة الشركة مخصصة للخبراء الأجانب لتطوير محطة الكهرباء، ووضع خطة لسرقة المبالغ، ونظرا لعلمه بمداخل ومخارج الشركة ومواعيد انصراف المهندسين والموظفين، وطلب من صديقيه التسلل للشركة من مكان حدده لهما واستوليا على الخزينة وعقب خروجهما من الشركة عاونهما في فتحها والاستيلاء علي محتوياتها".

وما جاء على لسان المتهم الري، أكده باقي المتهمين وأمر اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، بتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق، وأصدرت قرارها السابق.