أجرى المهندس عادل النجار رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، جولة ميدانية بمنطقة الامتداد بالمدينة، رافقه خلالها المهندس خالد رجب نائب رئيس الجهاز لمنطقة الامتداد، ومسؤولو جهاز المدينة، وذلك لمتابعة أعمال تطوير الطرق والمرافق بمنطقة الامتداد بشارع الـ90 الجنوبي.

وشدد رئيس مدينة القاهرة الجديدة، في بيان صادر اليوم، على ضرورة الانتهاء من تنفيذ الأعمال الخاصة بالطرق والمرافق من المياه والصرف الصحي في المواعيد المحددة، وبجودة عالية، موجهاً بضرورة العمل على تطوير المنطقة، وكذا المتابعة الدورية حتى يتم الانتهاء من تنفيذ أعمال التطوير.

وأشار "النجار"، إلى أنه جرى شن حملات لإزالة التعديات والإشغالات والقضاء على ظاهرة النباشين، وتحفظ على عدد من مركبات "التروسيكل"، بالتعاون مع إدارة التنمية وأمن جهاز المدينة، وكذا إيقاف أعمال غرف سطح مخالف بالقطعة رقم 12 بالحي الأول بالمنطقة الأولى، وإخلاء القطعة من العمال والتحفظ على المعدات بمقر الجهاز، وإيقاف أعمال صب غرف سطح مخالفة بالقطعة رقم 110 بالحي الأول بالمنطقة الثانية، وكذا إيقاف أعمال مخالفة بالعمارة 296 بالحي الثالث، وإزالة شادري أغنام بالحي الثالث.

وأضاف رئيس مدينة القاهرة الجديدة، أنه جرى شن حملة لإزالة الإشغالات والتعديات وشوادر الأغنام بالمجاورات السادسة والعاشرة بالتجمع الأول، وكذا إيقاف أعمال غرف سطح مخالف بالقطعة رقم 169 بمنطقة البنفسج 10، مؤكداً أنه لا تهاون مع المخالفين لمنع المظاهر العشوائية بالمدينة.