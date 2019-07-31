نجحت قوات تأمين محكمة القاهرة الجديدة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، فى إحباط محاولة قتل أحد المتهمين أخذا بالثأر.

وتمكنت قوة تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة، والمعينة بخدمة تأمين المحكمة، من ضبط (مزارع - سن 30 - مقيم بدائرة مركز شرطة مغاغة بالمنيا ) وبحوزته سلاح أبيض عبارة عن (سكين).. وبمواجهته عن سبب تواجده بمحل الضبط محرزا السلاح الأبيض المضبوط بحوزته، أقر بأنه عقب علمه بمقتل نجل شقيقه (عامل بمجزر دواجن كائن بدائرة قسم شرطة أول السلام) حال تواجده بمحل عمله، وعلمه بضبط مرتكب الواقعة (عامل بذات المجزر)، تربص بمحل الضبط وبحوزته السلاح المضبوط بقصد قتل سالف الذكر انتقاماً منه وأخذاً بالثأر.

وكان قد تبلغ لقسم شرطة أول السلام بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبالها (عامل بمجزر للدواجن كائن بدائرة القسم - ومقيم بذات العنوان وأصل بلدته المنيا، توفى إثر إصابته بجرح نافذ بالصدر).. وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المجنى عليه و(عامل بذات المجزر - سن 30 - مقيم بدائرة القسم - سبق اتهامه فى قضية ضرب وإحداث عاهة) حال تواجدهما بالمجزر محل عملهما، بسبب خلافات بينهما حول العمل، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها المتهم على المجنى عليه بسلاح أبيض عبارة عن (سكين) كانت بحوزته، محدثاً إصابته المنوه عنها، والتى أودت بحياته.

وتأيدت الواقعة بشهادة (عاملين بذات المجزر محل الواقعة)، وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه.. وبحوزته (السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.