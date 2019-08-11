محافظ القاهرة يتفقد المرسى النهري ومستشفى المنيرة ويهنئ المرضى بالعيد

أجرى اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، زيارة إلى مستشفى المنيرة العام، وتفقد أقسامه المختلفة من المعامل والاستقبال والطوارئ ووحدة علاج الفشل الكلوي، كما اطمأن على استعداد المستشفى لاستقبال أي حالة طوارئ ووجود الأطباء بكل التخصصات، وتوافر العلاج والمستلزمات الضرورية من أشعة وتحاليل وخلافه.

واطمأن محافظ القاهرة على استعداد أقسام الطوارئ بها وعملها بكفاءة لاستقبال واستيعاب أي حالات طارئة خلال إجازة العيد، وأجرى زيارة للعديد من المرضى في المستشفى وهنأهم بمناسبة العيد، كما وجّه طاقم الأطباء والتمريض بالالتزام بجدول النوبتجيات طوال أيام إجازة العيد.

رافق المحافظ خلال جولته، الدكتور محمد شوقي مدير مديرية الشؤون الصحية، والدكتور أشرف شفيع مدير مستشفى المنيرة، وعدد من قيادات المحافظة.

كما تفقد مرسى الأتوبيس النهري فيحي بولاق، ووجّه شرطة المسطحات المائية بإلزام الوحدات النهرية بأنواعها المختلفة بالالتزام بالأعداد المقررة وعدم السماح قطعيًا بأي زيادة في الأفراد، والتأكد من مطابقة الوحدة للاشتراطات الأمن والمتانة وتوافر عوامل الأمان بها، وعدم تحميلها بأكثر من العدد المقرر.

كما تفقد المحافظ حديقة الحرية غرب القاهرة، ضمن جولاته على الحدائق للاطمئنان على استعدادها لاستقبال زوارها في العيد، موجّها بمتابعة صيانة الألعاب الترفيهية بالحدائق والمتنزهات العامة، والتأكد من توافر عوامل الأمان بها.

رافق المحافظ خلال جولته، اللواء إبراهيم عبدالهادي، اللواء رزق علي رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بالقاهرة، واللواء محمد سلطان رئيس الحدائق المتخصصة.