«الصحة» ترفع درجة الاستعداد القصوى فى أقسام الطوارئ والعمليات خلال أيام العيد

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن رفع درجة الاستعداد القصوى فى هيئة الإسعاف، وأقسام الطوارئ، والعمليات والرعاية المركزة، والطب الوقائى، خلال الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك، مؤكدة زيادة عدد سيارات الإسعاف التى تخدم الطريق المتّجه من مدينة الشيخ زايد إلى محافظة مطروح لخدمة أى إصابات قد تحدث بين المصطافين المتوجّهين لقضاء فترة العيد هناك، بالإضافة إلى تكثيف الوجود فى الطرق التى تكثر فيها الحوادث خلال المواسم والأعياد.

وأضافت وزيرة الصحة والسكان، فى مؤتمر صحفى عقدته اليوم للإعلان عن تفاصيل جديدة فى خطة وزارة الصحة للتأمين الطبى للعيد، أن قطاع الطب الوقائى بالوزارة ينسق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى لرش الحدائق لتجنّب انتشار الذباب أو ناقلات الأمراض، فضلاً عن استمرار التنسيق فى فترة العيد للقضاء على مناطق تولد الحشرات فى الحدائق والمتنزهات العامة، خاصة فى أماكن انتشار المخلفات فيها.

وأوضحت «زايد» أن الإدارة العامة لمراقبة الأغذية فى الوزارة تشن حملات مستمرة فى مصادر بيع اللحوم بمختلف محافظات الجمهورية، لافتة إلى ضبط قرابة 59 طن لحوم فاسدة فى حملة شنّتها قُبيل احتفالات المصريين بعيد الأضحى المبارك.

وأشارت وزيرة الصحة إلى أن غرفة الأزمات والطوارئ فى ديوان عام الوزارة، ومديريات الشئون الصحية فى المحافظات بدأت انعقادها منذ اليوم، وستستمر حتى انتهاء احتفالات المصريين فى عيد الأضحى المبارك، لافتة إلى أنه يتم التنسيق مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء بشأن مستجدات خطة التأمين الطبى للعيد، فضلاً عن التنسيق مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، بشأن استعداد المستشفيات الجامعية ومراكز السموم.

«زايد»: زيادة عدد سيارات الإسعاف فى «طريق مطروح» لمواجهة الحوادث.. وانعقاد غرف الأزمات والطوارئ

ولفتت «زايد»، إلى أنه سيتم إخلاء 30% من الأسرة الداخلية لمستشفيات «الإخلاء»، استعداداً لأى طوارئ قد تحدث، مشيرة إلى أن الوزارة تأكدت من محاور تنفيذ خطة التأمين الطبى للعيد، مشدّدة على أنه تم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية فى مستشفيات الإخلاء.

ولفتت «زايد» إلى أن غرف الأزمات والطوارئ تعمل فى جميع المديريات الصحية طوال الـ24 ساعة جميع أيام العيد.

وقالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان: إن هناك نحو 57 ألف حالة تردد على عيادات البعثة الطبية للحج من أصل 75 ألف حاج مصرى فى الحج حالياً.

وأضافت «زايد» أن معدل التردد لا يعنى أن هناك 57 ألف حاج ترددوا على العيادة، لكن يمكن أن يكون قد تردد حاج أكثر من مرة على العيادات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى أن هناك نحو 134 حالة دخلت المستشفيات فى المملكة العربية السعودية، مبينة أنه يتم متابعة حالة من يتبقى منهم فى المستشفيات بشكل يومى.

وقالت «زايد»، إنه سيجرى نشر سيارات إسعاف فى أماكن ساحات صلاة العيد والمتنزهات التى تشهد إقبالاً من المصريين فى احتفالات عيد الأضحى المبارك، مضيفة أنه جرى توفير 25 ألف كيس دم، و30 ألف كيس بلازما، والتأكد من توفير الأدوية والمستلزمات الطبية.

كما تتضمّن الخطة تكثيف الرقابة على الفنادق والأماكن التى تقدم الوجبات خلال أيام العيد، واتخاذ ما يلزم من إجراءات، حرصاً على صحة المواطنين، مشيراً إلى استمرار الحملات المشتركة مع الجهات الرقابية لاتخاذ كل التدابير والإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

ولفتت إلى أن الخطة تتضمّن متابعة محال الجزارة، وأماكن الذبح، ومنافذ بيع اللحوم المصنّعة والمجمّدة.

وأعلنت الإدارة العامة لشرطة المرور اليوم عن خطتها خلال أيام عيد الأضحى المبارك، لتحقيق السيولة المرورية على الطرق السريعة من القاهرة إلى المحافظات لتخفيف العبء عن المواطنين فى إجازة العيد، لتكثيف الخدمات المرورية لاستيعاب حركة السيارات المغادرة من مناطق القاهرة الكبرى والمتجهة إلى مختلف المحافظات الأخرى مرتادى الطرق السريعة والمدن الساحلية، وتنظيم الخدمات المرورية على مداخل ومخارج القاهرة الكبرى من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالإدارة العامة للمرور المزودة بكاميرات لمحاور القاهرة والجيزة ومداخل ومخارج الطرق، من وإلى القاهرة.

فيما أصدر اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة، قراراً بحظر نقل جلود الأضاحى إلا بمعرفة 40 جمعية أهلية، وتشكيل لجنة لبيعها بالسعر السوقى وتوزيع عائدها على مرضى فيروس «سى» بالتنسيق مع وزارتى الأوقاف والصحة.