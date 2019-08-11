تمكنت وحدات من الجيش السوري من السيطرة على أحياء ومزارع بلدة "الهبيط" الاستراتيجية الواقعة في ريف إدلب الجنوبي.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الأحد، عن مصادر ميدانية سورية قولها، إن "مجموعات الاقتحام التابعة للجيش السوري تمكنت من دخول بلدة الهبيط الاستراتيجية وسيطرت عليها عقب قطع جميع خطوط إمداد المسلحين ومحاصرتهم في جهتي الغرب والجنوب خلال اليومين الماضيين.

وأشار "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، مقره العاصمة البريطانية "لندن"، إلى أن قوات الجيش السوري تمكنت من تحقيق تقدمات كبيرة في ريف محافظة إدلب، مؤكدا سيطرة قوات الجيش على بلدة "الهبيط" الاستراتيجية.