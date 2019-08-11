نقل سفير مصر لدى الجزائر السفير أيمن مشرفة، تهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي لأبناء الجالية المصرية بالجزائر بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال السفير مشرفة، لوكالة أنباء الشرق الأوسط بالجزائر، اليوم الأحد، إن الرئيس السيسي دائما ما يحرص على تهنئة أبنائه المصريين المغتربين بالأعياد والمناسبات الدينية والوطنية.

سفير مصر بالجزائر: السيسي يحرص دائما على الالتقاء بأبناء الجالية المصرية للتعرف على مشاكلهم وحلها

وأضاف سفير مصر لدى الجزائر، أن السيسي يحرص دائما على الالتقاء بأبناء الجالية المصرية في الجزائر للتعرف على مشاكلهم وحلها، وكذلك ممثلي الشركات المصرية العاملة في الجزائر لدعم نشاطاتهم وبحث دفعها قدما إلى الأمام.

وكان الرئيس السيسي، بعث ببرقية تهنئة للمصريين في الخارج قال فيها: "الأخوة والأخوات أبناء مصر المسلمين بالخارج يطيب لي أن أبعث إليكم بأرق التهاني وأخلص الدعوات القلبية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك".

وأضاف الرئيس السيسي في برقية التهنئة: "أتوجه إلى المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة عليكم بالخير واليمن والبركات، وعلى مصرنا الحبيبة بالمزيد من الرقي والازدهار".