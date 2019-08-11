قال الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إنّ أطباء البعثة المصرية شاركوا في مشروع الأضاحي بالمملكة العربية السعوديه، في أعمال فحص لحوم الهدي والأضاحي بعد صلاة العيد مباشرة.

وتضم البعثة المصرية 262 طبيبا تم اختيارهم من كل محافظات مصر، وفحصت البعثة نحو مليون من الأنعام "أبقار وأغنام وماعز" قبل الذبح للتأكد من خلوها من الأمراض والعيوب، وأهليتها للهدي والأضاحي.

وتتولى البعثة فحص اللحوم خلال 3 ورديات تعمل على مدار ساعات اليوم، وانتهت البعثة أمس من الوقوف في عرفات، ثم انتقلت إلى المزدلفة حتى بعد منتصف الليل وتحركت لرمي الجمرات.