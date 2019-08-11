تستعد لجنة السياسات النقدية لدى البنك المركزي المصري، لعقد اجتماعها المقبل في 22 أغسطس المقبل لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة لدى المركزي، وسط توقعات بتخفيض أسعار الفائدة نظرا لتراجع معدلات التضخم.

تعرف على جدول اجتماعات اللجنة حتى نهاية العام الجاري:

22 أغسطس

26 سبتمبر

14 نوفمبر

26 ديسمبر

ما هي لجنة السياسة النقدية؟

تتكون لجنة السياسة النقدية التي تم تشكيلها بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي المصري من 7 أعضاء، وهم محافظ البنك المركزي المصري، نائبي المحافظ، و4 أعضاء من مجلس الإدارة، وتتخذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية بواسطة تلك اللجنة.

كيف تقرر لجنة السياسة النقدية أسعار العائد؟

تعرض على لجنة السياسة النقدية التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية التي تعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، وتتضمن تلك الدراسات آخر التطورات المحلية والعالمية، وتقدر المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم وذلك قبل اتخاذ قرار أسعار العائد، فيتم على الجانب المحلي متابعة المتغيرات التالية "التضخم، أسعار الفائدة، التطورات النقدية والائتمانية، أسعار الأصول ومؤشرات القطاع الحقيقي"، أما على الجانب الدولي، فيتم دراسة ومتابعة معدلات النمو والتضخم العالمية، أسعار الفائدة العالمية والتوقعات المستقبلية.