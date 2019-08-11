توقع المهندس رفيق العباسي رئيس شعبة المشغولات الذهبية باتحاد الصناعات، أن ترتفع قيمة المبيعات من المشغولات الذهبية خلال الفترة المقبلة، تزامنا مع موسم الأعياد وتقديم الهدايا وإقبال عدد كبير من الشباب على الزواج والخطبة خلال هذه الفترة، منوها بأن قيمة الزيادة لن تكون كبيرة، لكنها ستحرك السوق بشكل نسبي.

وأضاف "العباسي" لـ "الوطن" أن هذا الإقبال لن يكون بالشكل الكبير بسبب ضعف القدرة الشرائية، وعدم وجود فائض أموال لشراء الذهب، لافتا إلى أن مبيعات الذهب انخفضت في مصر من 300 طن في العام إلى 50 طن على مدار السنوات الماضية، بسبب انخفاض الحركة الشرائية بشكل عام، حيث يزيد خلال هذه الفترة بيع الذهب وليس شراؤه.

وأرجع التذبذب الحالي في أسعار الذهب، صعودا وهبوطا إلى العوامل الخارجية، وفي مقدمتها الحرب التجارية والتوترات في الأسواق العالمية.

وتراجعت أسعار الذهب مع بدء تعاملات أمس، حيث انخفض سعر الذهب 8 جنيهات عن سعره خلال بدء التعاملات أمس، حيث انخفض عيار 24 بنحو 8 جنيهات ليصبح 788 جنيها للجرام بدلاً من 796 صباح أمس الاول، وعيار 21 انخفض من 696 إلى 690 جنيها للجرام، وعيار 18 من 596 إلى 591 جنيها للجرام، ويأتي هذا التراجع بعد صعود كبير في سعر الذهب خلال الاسبوع الماضي لم تصل مصر لها منذ 5 سنوات.