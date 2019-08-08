تسببت الحرب التجارية التي اشعلتها قرارت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قفزات كبيرة في أسعار الذهب، وسط ترقب وحذر يسيطران على أسواق المال العالمية، وهي الحرب التي ألقت بظلالها على سوق الذهب في مصر.

تراجعت أسعار الذهب 3 جنيهات، في تعاملات اليوم، مقارنةً بأمس، بعد يومين من الارتفاع سجل فيهما 18 جنيهًا زيادة، وسجّل عيار 24، اليوم، 796 جنيهًا، وسجّل عيار 21 نحو 696 جنيهًا، فيما وصل سعر عيار 18 لـ597 جنيهًا، وبِيِعَ الجنيه بـ5 آلاف و574 جنيهًا، وذلك على خلفية التوترات العالمية نتيجة الحرب التجارية التي أشعلها الرئيس الأمريكي بشأن فرض رسوم جديدة على الواردات الصينية.

من ناحيته، قال نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، إنَّ السوق تتأثر بشكل مباشر بالبورصات العالمية، لافتًا إلى أنَّ أسعار الذهب ارتفعت الأسعار إلى 1.498 دولار للأوقية -31.100 جرام- أي ما يعادل 696 جنيهًا للجرام من عيار 21، واصفًا ذلك بـ"سعر مرتفع غير مسبوق منذ 5 سنوات".

خبراء : البورصات العالمية وراء تراجع أسعار الذهب.. وحركته الشرائية ليست كسابق عهدها

وأضاف سكرتير شعبة الذهب، لـ"الوطن"، أن "الحركة الشرائية للذهب في الوقت الراهن ليست كسابق عهدها، بسبب ارتفاع سعره وهو ما جعل المصريين يخفضون من شراءه، واقتصر شراء الذهب على الراغبين في الزواج وشراء الشبكة، وتحت ضغط الهدايا، إلى جانب إقبال البعض على البيع حالياً للاستفادة من الأسعار المرتفعة".

وأوضح سكرتير شعبة الذهب أن هذا الارتفاع يأتي بسبب الأزمات الاقتصادية والسياسية بين أمريكا والصين من جهة، وأمريكا وإيران من جهة أخرى، موضحاً أنه في حالة عدم حل هذه الازمات والمشكلات، فمن الممكن ارتفاع اسعار الذهب بشكل اكثر، حيث ارتفع سعر الذهب بما يقدر 60 جنيهًا خلال شهرين.

وتقول تقارير عالمية، إنَّ النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم تصاعد على نحو سريع خلال الأيام الماضية؛ عندما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيفرض رسوما جمركية إضافية على واردات صينية.

وردت الصين، أول أمس، بالسماح لعملتها بالتراجع إلى أقل من 7 يوانات للدولار وهو مستوى مهم من الناحية المعنوية مما دفع واشنطن إلى تصنيف بكين متلاعبا بالعملة.

ووفقًا لما قاله المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو، فإن إدارة ترامب تريد مواصلة المحادثات التجارية مع الصين ولا تزال تخطط لاستضافة وفد صيني لإجراء محادثات في سبتمبر.

لكن بنك جولدمان ساكس، قال إنَّه لم يعد يتوقع إبرام اتفاق تجاري قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية في نوفمبر عام 2020، بينما حذر بنك مورجان ستانلي من أن تبادل فرض الرسوم الجمركية بين البلدين يزج بالاقتصاد العالمي في حالة ركود بحلول منتصف العام المقبل.

ولا تقتصر أسباب الزيادة الكبيرة في أسعار الذهب على الحرب التجارية المشتعلة، إذ أن قرار البنك الفيدرالي الأمريكي الأسبوع الماضي بخفض سعر الفائدة على الدولار بنحو ربع فائدة مئوية أدى إلى تغير وجهة المستثمرين بعيدًا عن العملة الأمريكية.

فيما أكّد رفيق عباسي رئيس شعبة المشغولات الذهبية باتحاد الصناعات، أنَّ الأزمات السياسية الحالية بين واشنطن وبكين، وأيضاً بين واشنطن وطهران، تؤثر بشكل كبير علي سعر الذهب في العالم، وهو ما يتسبب في قفزات كبيرة في سوق الذهب، لافتاً إلى أنَّ انخفاض الأسعار رهن حل تلك الأزمات.

وأضاف رئيس شعبة المشغولات الذهبية، لـ"الوطن"، أنَّ قيمة الذهب تكمن في أنه مخزون قيم، إلى جانب اعتقاد المصريين في كونه "أموالاً مجمدة"، وعائدها مضمون، لكن في هذه الفترة، ونتيجة الفترة الاقتصادية الحرجة التي تمر بها الدولة لم يكن لدي المواطنين فائض في الأموال لشراءه بقوة.