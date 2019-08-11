ارتفاع حصيلة انزلاق التربة في بورما إلى 51 قتيلا

ارتفعت حصيلة انزلاق للتربة ناجم عن الأمطار الموسمية في بورما إلى 51 قتيلا على الأقل، كما أعلن اليوم الأحد رجال الإسعاف الذين يواصلون عمليات البحث.

وتضرب فيضانات قوية في المقابل عددا كبيرا من مناطق بورما، التي انتشر فيها الجيش للمساهمة في عمليات الإنقاذ، وكان انهيار طيني وقع، أمس الأول، في قرية يي بيار كون، بولاية مون (جنوب شرق) بورما تلته فيضانات.

وبالإضافة إلى ولاية مون، تضرب فيضانات ولايتي كارين وكاشين. وما زال بعض القرى في منأى من هذه الفيضانات، وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن نحو 89 ألف شخص نزحوا في الأسابيع الأخيرة، لكن كثرا منهم تمكنوا من العودة إلى منازلهم.