آثار حادث انفجار ناقلة الوقود في مدينة "موروجورو" شرق تنزانيا

أعلن رئيس وزراء تنزانيا قاسم ماجاليوا، عن ارتفاع عدد ضحايا حادث انفجار ناقلة الوقود أمس السبت في مدينة "موروجورو" الواقعة شرقي البلاد إلى 69 قتيلا، وإصابة نحو 70 آخرين بجراح.

ونقلت قناة "الحرة" عن رئيس الوزراء التنزاني، قوله اليوم الأحد، إن مجموعة من الأشخاص قاموا بتعبئة المحروقات التي كانت تتدفق من الناقلة المحملة بالوقود، ما أدى إلى ارتفاع عدد قتلى الحادث.

وأعرب ماجاليوا، عن أسفه الشديد لسقوط الكثير من القتلى، مشيرا إلى نقل الضحايا إلى المستشفى الوطني بالعاصمة "دار السلام".

وكان الرئيس التنزاني جون ماجو فولين، أعرب عن صدمته وحزنه إزاء الحادث.