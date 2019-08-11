الذهاب لدور السينما أبرز الاختيارات للخروج في العيد، للاستمتاع بمشاهدة فيلم جيد ضمن الأفلام الجديدة المعروضة في موسم عيد الأضحى، لتُلقي المشكلات والضغوط اليومية عن عاتقك، وتشعر كأنك داخل الفيلم وتعيش مع شخصياته.

ورصدت "الوطن" أماكن عدد من دور السينما في القاهرة، سعر التذكرة بها لا يتجاوز 50 جنيها:

سينما أمريكانا بلازا

سعر التذكرة حفلة 10 صباحا و1 ظهرا 50 جنيها.

العنوان: الشيخ زايد، مول أمريكانا بلازا.

سينما دوان تاون

سعر التذكرة لمختلف الحفلات 50 جنيها.

العنوان: 8 شارع عماد الدين، وسط البلد.

سينما الهرم

سعر التذكرة بمختلف الحفلات 50 جنيها.

العنوان: شارع الهرم، الجيزة.

سينما فيوتشر مول

سعر التذكرة حفلة 10 صباحا و12:30 ظهرا 35 جنيها، وسعرها باقي الحفلات 50 جنيها.

العنوان: التجمع الثالث، فيوتشر مول، بجوار الجامعة الألمانية.

سينما كوزموس

سعر التذكرة حفلات 10 صباحا و1 ظهرا و3 عصرا 40 جنيها، وسعرها باقي الحفلات 50 جنيها.

العنوان: 12 شارع عماد الدين، وسط البلد.

سينما جولف سيتي

سعر التذكرة حفلات 10 صباحا، و1 ظهرا 40 جنيها.

العنوان: مدخل مدينة العبور، جولف سيتي مول.

سينما طيبة مول

سعر التذكرة 50 جنيها لمختلف الحفلات.

العنوان: 75 شارع طريق النصر، داخل طيبة مول.