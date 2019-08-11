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هند صبرى: شخصية

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"الشرقية للدخان" تضخ 220 مليون سيجارة في العيد: وداعا لجشع التجار

"الشرقية للدخان" تضخ 220 مليون سيجارة في العيد: وداعا لجشع التجار

إحباط محاولة "بلجيكي" تهريب 1300 قرص مخدر بمطار شرم الشيخ

إحباط محاولة "بلجيكي" تهريب 1300 قرص مخدر بمطار شرم الشيخ

بالصور.. رأس البر تستقبل روادها بالبلالين احتفالا بعيد الأضحى

بالصور.. رأس البر تستقبل روادها بالبلالين احتفالا بعيد الأضحى

13 ألف مفصول يعودون إلى الخدمة بشرطة نينوى في العراق

13 ألف مفصول يعودون إلى الخدمة بشرطة نينوى في العراق

تعرف على عقوبة "الابتزاز" و"الهاكر" في قانون الجريمة الإلكترونية

تعرف على عقوبة "الابتزاز" و"الهاكر" في قانون الجريمة الإلكترونية

وزيرة الصحة تأمر برعاية مسنة "وحيدة" خضعت لعملية بتر في مستشفى العلمين

وزيرة الصحة تأمر برعاية مسنة "وحيدة" خضعت لعملية بتر في مستشفى العلمين

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من اجتماعات الحكومة لصلاة العيد.. "العلمين" على خريطة اهتمامات الدولة

من اجتماعات الحكومة لصلاة العيد.. "العلمين" على خريطة اهتمامات الدولة

من 84 سنة كان العيد عيدين.. المصريون احتفلوا بزواج الملك فاروق والأضحى

من 84 سنة كان العيد عيدين.. المصريون احتفلوا بزواج الملك فاروق والأضحى

فرق الفنون الشعبية.. "ألحان تحرس الهوية"

فرق الفنون الشعبية.. "ألحان تحرس الهوية"

أول عيد أضحى بدون مدابغ.. "مجرى العيون" هادئة تنتظر التطوير

أول عيد أضحى بدون مدابغ.. "مجرى العيون" هادئة تنتظر التطوير

جزار بـ"جوانتى وبالطو أبيض": احترام "الدبيحة" واجب

جزار بـ"جوانتى وبالطو أبيض": احترام "الدبيحة" واجب

خبراء تغذية: ترهيب وضرب الأضحية قبل الذبح ينتجان لحوماً مسمومة.. وجزارون: الهدف إخضاعها

خبراء تغذية: ترهيب وضرب الأضحية قبل الذبح ينتجان لحوماً مسمومة.. وجزارون: الهدف إخضاعها

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