13 ألف مفصول يعودون إلى الخدمة بشرطة نينوى في العراق

أعلنت وزارة الداخلية العراقية اليوم، أنّها قررت إعادة آلاف المفصولين إلى ملاك شرطة نينوى بعد إنجاز الملف المتعلق بشأنهم، وذكر موقع وزارة الداخلية العراقية نقلا عن وزير ​الداخلية العراقية،​ ياسين الياسري، خلال مؤتمره الصحفي الذي قال خلاله: "أنجزنا ملف إعادة المفصولين من ملاك شرطة ​نينوى​، وستتم إعادة ما يقارب 13252 منتسبا من أهالي نينوى إلى الخدمة، الأمر سيصدر بعد العيد مباشرة"، وفقا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

من جهة أخرى، أشار رئيس مجلس ​محافظة نينوى​ سيدو جتو، إلى أهميّة زيارة وزير الداخلية إلى المحافظة التي تتزامن مع ​عيد الأضحى​ والإزيديين، وطلبنا منه إعادة المفصولين إلى الخدمة وفتح باب التطوع، واستجاب لنا بإعادة أكثر من 13 ألف منتسب إلى الشرطة المحلية، مؤكدا أنّ "نينوى بحاجة إلى تعزيز الملف الأمني وتسليم مهمة حماية أمن المدن للشرطة واقتصار تمركز الجيش و​الحشد الشعبي​ على خارجها".