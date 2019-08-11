خطف نجوم حديقة حيوان الجيزة أنظار الزوار في اليوم الأول لعيد الأضحى المبارك، حيث تكالب المواطنين على زيارة الفيل نعيمة والزرافة وسبع البحر وسيد قشطة، فضلا عن السباع وعدد من الطيور، أشهرها طائر البجعة الشهير وأبوحراب، وبيت الزواحف، بإقبال كبير.

وكشف الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان لـ"الوطن" أن عدد زوار الحديقة في اليوم الأول وصل لـ43 ألف زائر، متوقعًا أن يزيد في اليوم الثاني.

وأضاف أن الحديقة فتحت منافذ جديدة للدخول، لتصل إلى 9 منافذ، للتيسير ومنع تكدس الزوار على الأبواب، حيث استقبلت الحديقة فى الساعات الأولى 10 آلاف زائر، وكذا زيادة العاملين على هذه الأبواب لراحة الجماهير.

وأشار إلى أن شركة النظافة بالحديقة تعمل على مدار اليوم للمحافظة على نظافة الحديقة والمظهر الجمالي فيها، "هناك شركة أمن على مدار 24 ساعة لتأمين الحديقة أثناء وجود الزائرين، كما تم توفير سيارتي مطافي خاصة بالحديقة لمواجهة أي طارئ، وكذا تدريب العاملين على خطة الطوارئ في الأزمات، وإخلاء الحديقة.