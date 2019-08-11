وزارة الحج والعمرة السعودية: انسيابية في رمي الجمرات

قال حاتم قاضي، مستشار وزير الحج والعمرة بالسعودية، إن انتقال الحجاج من مشعر عرفات إلى مزدلفة ثم إلى منى سار بانسيابية عالية للغاية، أفضل من العام الماضي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "Extra news"، أن الحجاج يخرجون من جبل عرفات على 4 أشكال، لافتًا إلى أنه يجرى استخدام قطار المشاعر المقدسة، إذ يخدم حوالي 360 ألف حاجة، بالإضافة إلى النقل الترددي التي تنقل الحجاج من عرفات إلى مزدلفة في 10 دقائق، معتبرًا إياها فترة قياسية.

وتابع، أن النمط الثالث هو النقل التقليدي، حيث يستخدم 800 ألف حاج، والنمط الرابع هو المشي، مؤكدًا أنه جرى تنفيذ هذه الأنماط كما كان مخططًا لها.

وعن هطول الأمطار، يوم أمس، الذي وقف فيه الحجاج على جبل عرفات، قال "قاضي": "هذا إكرام من الله ورحمات منه، لأن عرفات يوم عظيم".

وأكد، أن الحركة الانسيابية إلى جسر الجمرات تسير بشكل جيد وفق برامج تفويج الحجاج، حيث رمى أكثر من 1.4 مليون حاج الجمرات في انسيابية.