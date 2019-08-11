محافظ الوادي الجديد يتفقد أعمال تطوير منازل قرية "المنيرة"

تفقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، الأحد، أعمال تطوير منازل الحالات الأولى بالرعاية والأكثر فقرا بقرية "المنيرة" بمركز الخارجة، والتي تنفذها جمعية الأورمان الخيري.

وقال المحافظ، إنه وجه مديرية التضامن الاجتماعي بعرض مقترح تأثيث وفرش المنازل بالشكل المناسب، إضافة إلى حصر جميع المنازل التي تحتاج إلى إحلال وتجديد من الحالات الأولى بالرعاية.

من جانبه أوضح العميد أحمد دسوقي، مدير مشروعات جمعية الأورمان بالوادي الجديد، أن المبادرة تأتي في إطار التعاون الوثيق بين الجمعية والمحافظة في مجال مساعدة ودعم الحالات الأولى بالرعاية والأكثر فقرا.