نائب محافظ الوادي الجديد تشهد تجارب علمية للطلاب بمخيم جنون العلوم

تفقدت مساء الثلاثاء، حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، مخيم جنون العلوم المقام بالمركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا بمدينة الخارجة، ضمن خطة الأنشطة الصيفية التي تنفذها مديرية التربية والتعليم بالمحافظة لاستثمار الإجازة لإكساب الطلاب بعض المهارات التي تعمل على تنمية قدراتهم الخاصة سواء البدنية أو التثقفية والفنية.

وقالت المعلمة مروة فريد، المسئول عن تنفيذ المخيم، إن نائب المحافظ شهدت بعض التجارب العلمية للطلاب المشاركين بالمخيم الذي إمتد لمدة 3 أيام، حيث أشادت بالمستوى التعليمي لهم، مؤكدة دعم اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد المستمر لمثل هذه النماذج من الطلاب لخلق جيل جديد يسهم في تطوير البحث العلمي لمواكبه الطفرة التكنولوجية بمختلف المجالات.

وأضافت مروة أن نائب المحافظ، وجهت بوضع جدول زمني لبرامج المخيم الذي يشمل الأنشطة العلمية والتكنولوجية والمهنية والفنية (الخدع السينمائية)، وضرورة التوسع فيها بجميع المدارس لتساعد الطلاب على اعتماد الطلاب علي أنفسهم في البحث والتأمل والاكتشاف للتوصل إلى الإبداع.