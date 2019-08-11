أصيب 3 شباب في محافظة الدقهلية، اليوم، بكسور وكدمات في حادث تصادم بين مركبتي توك توك وموتوسيكل داخل قرية أوليلة بمركز ميت غمر.

كان اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء السيد سلطان مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من مستشفى ميت غمر المركزي، يفيد بوصول 3 شباب مصابين في حادث تصادم بقرية أوليلة.

وانتقلت مباحث المركز إلى المستشفى، وبسؤال المصابين تبين وقوع حادث تصادم بين مركبتي توك توك وموتوسيكل داخل قرية أولية.

وأكد مصدر طبي أن المصابين هم: أحمد تامر أحمد، 15سنة، أحمد السيد عبد الله 20 سنة، ومحمود السيد محمود طه، 17 سنة، وجميعهم يقيمون بقرية كفور البهايتة بمركز ميت غمر.

وأوضح المصدر أن جميعهم دخل قسم العظام بمستشفى ميت غمر لتلقي العلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيق.