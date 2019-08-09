أصيب 7 أشخاص، اليوم، بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث تصادم سيارتين على الطريق الزراع السريع، بالقرب من مركز إيتاي البارود في البحيرة.

وتلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، إخطارًا بالحادث من اللواء محمد شرباص مدير المباحث الجنائية، وتبين ورود بلاغ لمركز شرطة إيتاي البارود، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى أجرة على الطريق الزراعي السريع، أمام قرية كفر مساعد التابعة لمركز إيتاي البارود.

وأسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص، ونقلوا إلى مستشفى إيتاي البارود المركزي، لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية لهم، وتحرر المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.