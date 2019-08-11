تلقى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالا هاتفيا، اليوم، من الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس تركيا، هنأه فيه بحلول عيد الأضحى المبارك.

كما هنأ الرئيس التركي خلال الاتصال، خادم الحرمين، بنجاح الخطط الخاصة بتصعيد وتحركات الحجاج في المشاعر المقدسة، مشيدًا بالجهود التي تبذلها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين في سبيل التيسير على الحجاج.

وبادله خادم الحرمين الشريفين التهنئة بعيد الأضحى، مشيرًا إلى أن المملكة لن تألوا أي جهد في سبيل أن يؤدي ضيوف الرحمن مناسكهم بكل يسر وسهولة وأمن وأمان، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية.