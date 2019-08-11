نشر الفنان السوري تيم حسن، صورة جمعته بزوجته الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني، احتفالا بعيد الأضحى المبارك، عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق "تيم"، على الصورة بالقول: "عيدكم فرح وخير وبركة إن شاء الله.. كل عام وأنتم بخير"

وكان الفنان السوري والإعلامية المصرية قد عقدا قرانهما في مايو 2017، في منزل أهل العروس في القاهرة بحسب ما ذكر المقربون منهما وقد حضره عدد من أقاربها وأصدقائها المقربين، وذلك بعد 3 سنوات من مزاح العروس، التي طلبت من تيم الزواج منها، عندما حل ضيفًا عليها في برنامج "المتاهة"، عبر شاشة "MBC".