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هند صبرى: شخصية

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400 مهاجر على متن سفينتي إنقاذ قبالة الشواطئ الليبية

400 مهاجر على متن سفينتي إنقاذ قبالة الشواطئ الليبية

حل مشكلة ضعف المياه بعزبة البرج ومحطيها بدمياط بعد انقطاعها

حل مشكلة ضعف المياه بعزبة البرج ومحطيها بدمياط بعد انقطاعها

حبس 3 طلاب ثانوي بتهمة حرق مدرستهم في قنا

حبس 3 طلاب ثانوي بتهمة حرق مدرستهم في قنا

"محبة ومشاركة".. المسيحي لما يحضر صلاة العيد: شيكولاتة وهدايا للمسلمين

"محبة ومشاركة".. المسيحي لما يحضر صلاة العيد: شيكولاتة وهدايا للمسلمين

وفاة شقيقة مكرم محمد أحمد

وفاة شقيقة مكرم محمد أحمد

أردوغان يشيد بجهود السعودية في تيسير مناسك الحج

أردوغان يشيد بجهود السعودية في تيسير مناسك الحج

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فى المحافظات: ساحات عامرة بالمصلين.. واحتفالات مبهجة فى الميادين

فى المحافظات: ساحات عامرة بالمصلين.. واحتفالات مبهجة فى الميادين

3 ملايين مستهدف وبالتقسيط المريح.. تفاصيل مبادرة "دراجة لكل طالب"

3 ملايين مستهدف وبالتقسيط المريح.. تفاصيل مبادرة "دراجة لكل طالب"

من اجتماعات الحكومة لصلاة العيد.. "العلمين" على خريطة اهتمامات الدولة

من اجتماعات الحكومة لصلاة العيد.. "العلمين" على خريطة اهتمامات الدولة

من 84 سنة كان العيد عيدين.. المصريون احتفلوا بزواج الملك فاروق والأضحى

من 84 سنة كان العيد عيدين.. المصريون احتفلوا بزواج الملك فاروق والأضحى

مستندات.. قصة أزمة كاظم الساهر مع "الفنانين الأردنيين": "عليه غرامات"

مستندات.. قصة أزمة كاظم الساهر مع "الفنانين الأردنيين": "عليه غرامات"

فرق الفنون الشعبية.. "ألحان تحرس الهوية"

فرق الفنون الشعبية.. "ألحان تحرس الهوية"

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