حل مشكلة ضعف المياه بعزبة البرج ومحطيها بدمياط بعد انقطاعها

أعرب أهالي عدة مناطق في دمياط عن سخطهم لانقطاع مياه الشرب خاصة في السنانية ومدينة عزبة البرج خلال أول أيام عيد الأضحى، مطالبين الدكتورة منال ميخائيل محافظ دمياط بالتدخل لحل الأزمة.

وقال المهندس محمد عسل، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، إنه جرى حل مشكلة ضعف المياه بمناطق عزبة البرج والسنانية والبصارطة، موضحا أن سبب المشكلة الضغط الكبير على الشبكة.

وأضاف "عسل" أن هناك كسر بالخط الرئيسي المغذي لمناطق "كوم الفئران" و"المثلث" بالسنانية، وجرى إصلاحه الخميس الماضي، لافتا إلى أن هناك العديد من الوصلات العشوائية بالمنطقة.