أصيب 10 أشخاص بجروح خطرة ومتوسطة، إثر انفجار اسطوانة غاز في غرفة بجوار مجيرة ملك "أ.ع"، 45 عاما، نتج عنه إصابة أفراد أسرته كاملة، وأشخاص كانوا متواجدين في مكان الانفجار.

وانتقلت سيارات الحماية المدنية لمكان الانفجار، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق، كما دفع مرفق الإسعاف عددا من السيارات لمكان الحريق، وجرى نقل 7 من المصابين لمستشفى العبور، ونقل 3 آخرين لمستشفى كفرالشيخ العام.

وتلقى اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفرالشيخ، إخطارا من اللواء هيثم أبوالعطا، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد بوقوع انفجار اسطوانة غاز في مجيرة بعزبة فودة التابعة لقرية "إبشان" التابعة لدائرة مركز بيلا.

أمر بانتقال الحماية المدنية للسيطرة على الانفجار والحريق، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة، والتي ستتولى التحقيق.

وتبين إصابة كل من رضا الشربيني عبدالواحد، 50 عاما، وأحمد رضا الشربيني، 17 عاما، وأحمد عاطف عبدالواحد، 49 عاما، ورضا أحمد عبدالعظيم، 42 عاما، وفوزى أحمد عبدالعظيم، 25 عاما، وآدم فوزي عبدالعظيم، 3 سنوات، ومحمد عادل أحمد، 42 عاما، ومصطفى إبراهيم عبدالجواد، 45 عاما، وأحمد الشربيني عبدالواحد، 46 عاما، وعادل أحمد عبدالواحد، 45 عاما.