ضبط "الدكش" أحد أكبر تجار المخدرات في طنطا

تمكن النقيب محمود عبد الجواد، معاون مباحث قسم ثان طنطا، من ضبط أحد أكبر تجار المخدرات فى مدينة "شيخ العرب"، بحوزته سلاح ناري "بندقية" و4 طرب حشيش.

وتلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء السعيد شكري، مدير المباحث الجنائية، يفيد تمكن النقيب محمود عبد الجواد، معاون مباحث قسم ثان طنطا، من ضبط "ا.س، 37 عاما"، وشهرته "الدكش"، أحد كبار تجار المخدرات في طنطا، وبحوزته بندقية خرطوش، و12 طلقة من ذات العيار، و4 طرب حشيش، ومبلغ مالي، تم التحفظ على المضبوطات وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.