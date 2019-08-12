3 جامعات حكومية تستقبل 47 ألف طالب في العام الدراسي الجديد

أفصحت جامعات حكومية عن عدد الطلاب، الذين سيتم قبولهم، خلال العام الدراسي الجديد 2019/ 2020، بعد الانتهاء من كافة الاستعدادات سواء بصيانة مدرجات وقاعات الكليات، وتجهيز مباني المدن الجامعية.

ففي جامعة القاهرة قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، لـ "الوطن"، إن إدارة الجامعة تستعد لاستقبال 25 ألف طالب بمختلف الكليات، مؤكدا الانتهاء من تجهيز وتحسين المرافق العامة بالجامعة، مشيرا إلى فتح مجموعة من البرامج المميزة بكلية الهندسة لمواكبة سوق العمل.

وفي جامعة دمنهور، أكد الدكتور عبيد صالح، رئيس الجامعة، أن الجامعة أنهت استعداداتها لاستقبال 15 ألف طالب سنويا، مشيرا إلى أن القدرة الاستيعابية للجامعة تبلغ حوالى 72 ألف طالب، لافتا إلى بدء الدراسة بكليتي الهندسة والفنون التطبيقية الجديدتين مع بداية العام الجديد.

أما بالنسبة لجامعة بورسعيد، أوضح الدكتور شمس الدين شاهين، رئيس الجامعة، أن الجامعة تسعى بخطوات حثيثة لتحسين مستوى الخدمة التعليمية لطلابها بداية كل عام، وذلك من خلال صيانة القاعات ومدرجات الكليات ومسارح الجامعة، بالإضافة إلى فتح منشآت خدمية جديدة من كليات أو برامج خاصة تواكب احتياجات سوق العمل، ومنها موافقة المجلس الأعلى للجامعات على إنشاء كلية العلاج الطبيعي، والتي من المقرر أن تبدأ الدراسة بها العام المقبل 2020، مشيرا إلى استقبال حوالي 7 آلاف طالب مع بداية العام.