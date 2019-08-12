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هند صبرى: شخصية

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3 جامعات حكومية تستقبل 47 ألف طالب في العام الدراسي الجديد

3 جامعات حكومية تستقبل 47 ألف طالب في العام الدراسي الجديد

بن سلمان والرئيس اليمني يستعرضان مستجدات الأوضاع في عدن

بن سلمان والرئيس اليمني يستعرضان مستجدات الأوضاع في عدن

تزامنا مع العيد.. حملة للتبرع بالدم على شواطئ الغردقة

تزامنا مع العيد.. حملة للتبرع بالدم على شواطئ الغردقة

"الدفاع الروسية": تدمير 6 طائرات بدون طيار استهدفت قاعدة حميميم بسوريا

"الدفاع الروسية": تدمير 6 طائرات بدون طيار استهدفت قاعدة حميميم بسوريا

المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن: مستعدون للعمل مع التحالف العربي

المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن: مستعدون للعمل مع التحالف العربي

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3 ملايين مستهدف وبالتقسيط المريح.. تفاصيل مبادرة "دراجة لكل طالب"

3 ملايين مستهدف وبالتقسيط المريح.. تفاصيل مبادرة "دراجة لكل طالب"

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