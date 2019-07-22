قال الدكتور ماهر الدمياطي، رئيس لجنة قطاع الدراسات الصيدلية بالمجلس الأعلى للجامعات، إنه جرى إقرار نظام جديد للدراسة في كلية الصيدلة يشتمل على 6 سنوات دراسية وتكون السنة السادسة بها برنامج تدريبي شامل بأماكن تدريب مناسبة لنظام تناوبى مدقق بجدول زمنى محدد يشتمل على كافة جوانب التدريب والإشراف والمتابعة والتقييم والتوثيق.

وأضاف "الدمياطي"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "اليوم" والذي يقدمه الإعلامي همرو خليل وسارة حازم، والمذاع على فضائية "DMC"، أن الدرجة العلمية "بكالوريوس دكتور صيدلى" تعتبر درجة جامعية أولى مؤهلة لممارسة مهنة الصيدلة عقب اجتياز الاختبار القومى، عن طريق استبدال درجة بكالوريوس الصيدلة الحالية (B Pharm) بدرجة بكالوريوس دكتور الصيدلى (Pharm D).

وأوضح أنه جرى استبدال برنامج بكالوريوس الصيدلة "صيدلة إكلينيكية" الحالى ببرنامج بكالوريوس دكتور صيدلي، وذلك بعدما صدر قرار من رئاسة مجلس الوزراء حمل رقم 1189 بمد مدة الدراسة لبكالوريوس الصيدلة لتكون فترة ست سنوات.